مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتبنى قرارا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب في غزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة.



كما طالب المجلس بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة، وفقا لما أفادت به محطة "فرانس 24" الإخبارية.



في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى "33 ألفا و91 شهيدا و75 ألفا و750 مصابا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33091 شهيدا و75750 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيدا و82 مصابا".



وأوضحت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".