أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج التي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك على جميع شبكات المحمول في مصر اعتبارا من 7 أبريل.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الساعة السادسة» تقدم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، إن المستخدم يتوجب عليه سداد الرسوم المقررة من خلال تطبيق «تليفوني» خلال 90 يوما من العمل.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تمنح حاليا إعفاء لهاتف محمول واحد لكل مسافر قادم من الخارج، موضحا أن قرار الإعفاء يخضع للسلطة التقديرية لمأمور الجمارك في المطار.

وشدد على أهمية التأكد من سداد الرسوم على الهاتف عبر تطبيق «تليفوني» وإدخال الرقم التسلسلي الموجود على علبة الهاتف للتحقق ما إذا كانت الرسوم المستحقة على الجهاز مسددة أم لا، وذلك قبل شراء الهاتف الجديد من أي موزع أو بائع داخل مصر.

كما نصح بالحصول على فاتورة ضريبية من البائع تتضمن الرقم التعريفي للهاتف.

وفيما يتعلق بالمستخدمين الذين اشتروا هواتفهم داخل مصر قبل يناير الماضي ولديهم فواتير ضريبية تثبت ذلك، ورغم ذلك تلقوا رسائل تطالبهم بسداد رسوم؛ أكد أن مسئولية سداد الرسوم تقع على البائع أو التاجر الذي استورد الجهاز.

ونصح هؤلاء المستخدمين بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو جهاز حماية المستهلك لتقديم شكوى.

وأشار إلى أن الجهاز يمنح المستخدمين مهلة 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف لسداد الرسوم، مؤكدا أنه من غير الوارد مد هذه المهلة.