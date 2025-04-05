سيميوني: التنافس مع ريال مدريد وبرشلونة أصبح حقيقة لا مجرد حلم

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، فخره بلاعبيه وبـ"الإرث" الذي سيتركونه للنادي، مشيرًا إلى أن منافسة فريقه مع ريال مدريد وبرشلونة أصبحت واقعًا ملموسًا بعد أن كانت مجرد احتمالات في السابق.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إشبيلية اليوم السبت: "منذ وصولي إلى أتلتيكو، كنت دائمًا أسعى إلى التطور وسأظل أسعى لذلك. أعتقد أن هناك دائمًا فرصة للنمو في المستقبل".

وعلى الرغم من إقصاء الفريق من كأس الملك ودوري الأبطال، إلا أن أتلتيكو لا يزال ينافس في الدوري الإسباني، حيث تبقى له حظوظ ضئيلة في التنافس مع برشلونة وريال مدريد. وأوضح سيميوني: "ما يحمسنا هو التحدي والإرث الذي نتركه. في الماضي كان الأمر مجرد احتمالات وآمال، لكن الآن أصبح واقعًا لأننا نتنافس مع ريال مدريد وبرشلونة بشكل جيد".

وأضاف: "هذا إرث مهم للاعبين الذين بدأوا المسيرة في 2013، وهو إرث يمثله الشبان الذين يتنافسون الآن". وتابع: "قلت للاعبين: أنا فخور بكم، أنتم تتركون إرثًا للتاريخ".

وعن مواجهة إشبيلية، قال سيميوني: "إنه فريق ينافس بشكل جيد، وعلى الأرجح لا تتماشى نتائجه مع طريقة تنافسه. أتخيل ما يحدث لنا عندما نلعب في مثل هذه الملاعب الصعبة، يكون الأمر قاسيًا".

وأتم: "كل منا لديه احتياجاته، وستكون ملحة. سنرى من منا سيتمكن من تحمل الضغط الأحد عندما تبدأ المباراة في ملعب رامون سانشيز بيثخوان".