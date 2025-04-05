3 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي غزة ورفح

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استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال استهدف مواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنزلا شمال شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة شعت في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد الشاب جبر شعت وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة وجنوبه.

وأكد أن العملية البرية تهدف إلى توسيع نطاق المنطقة الأمنية التي يعمل على إقامتها داخل الأراضي الفلسطينية.

وسيطر الجيش الإسرائيلي على مناطق إضافية في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور موراج بقطاع غزة.