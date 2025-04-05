التعادل يحسم مواجهة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة

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حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 مباراة ديربي جدة الذي جمع بين الاتحاد والأهلي، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل موسى ديابي وكريم بنزيمة ثنائية الاتحاد، بينما أحرز روجر إيبانييز وإيفان توني هدفين الأهلي.

للمباراة التاسعة على التوالي يظل الاتحاد دون هزيمة في بطولة الدوري، بينما للمباراة الثالثة تواليا للأهلي لا يعرف الفوز في الدوري.

واستغل الاتحاد نسبيا خسارة الهلال من خصمه النصر في دربي الرياض أمس الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وزاد الاتحاد الفارق بينه وبين الهلال وصيفه في جدول ترتيب الدوري السعودي لـ5 نقاط.

وبهذا التعادل وصل الاتحاد للنقطة 62 في الصدارة، بينما توقف رصيد الأهلي 49 نقطة.