بايدن يؤكد لولي عهد أبوظبي أهمية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الأهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له، أن بايدن أكد لبن زايد "أهمية الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والإمارات".

وأضاف أن "الجانبين ناقشا التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ملف أفغانستان، والأبعاد النووية والإقليمية للتهديد الذي تشكله إيران، وكذلك السعي المشترك لتهدئة التصعيد وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه "في هذا الصدد، شدد بايدن على الأهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وأعرب عن دعمه الكامل لتعزيز وتوسيع هذه الترتيبات".

وتابع أن "بايدن وبن زايد اتفقا على أولوية العمل معا لمعالجة النزاعات، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي في إثيوبيا".