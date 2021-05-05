توعد قائد "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، محمد الضيف، إسرائيل "بدفع ثمن غال" إذا لم تتوقف عن إجراءاتها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأكد الضيف، قائد هيئة أركان "كتائب القسام" في بيان مقتضب نشر مساء الثلاثاء على موقعها، "أن قيادة المقاومة والقسام تراقب ما يجري عن كثب".

وقال البيان: "وجه قائد الأركان تحذيرا واضحا وأخيرا للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليا".

وهذا التصريح لقائد هيئة أركان "كتائب عز الدين القسام" هو الأول منذ سنوات بعد خطابه الأخير خلال معركة "العصف المأكول" عام 2014 والذي تبعه بث مشاهد من عملية اقتحام موقع ناحل عوز.

ويشهد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة احتجاجات على مخطط طرد عائلات فلسطينية من منازلها والسماح للمستوطنين الإسرائيليين بالاستيلاء عليها.