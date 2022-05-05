رئيس مجلس الدوما: روسيا لن تشعر بالأمان قبل ضمان وضع كييف المحايد وغير النووي

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن روسيا لن تكون قادرة على الشعور بالأمان قبل تحديد وضع كييف المحايد وغير النووي.



ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن لفولودين القول إن "العملية العسكرية الروسية إلى ضمان سلامة مواطني روسيا الاتحادية، سواء الذين يعيشون في بلدنا أو على أراضي جمهورية دونيتسك الديمقراطية وجمهورية لوغانسك الشعبية، مما يضمن السلام في المستقبل وقدرة البلاد على التطور .



وأوضح أن "مقترحاتنا بأن تصبح أوكرانيا غير تكتلية ودولة خالية من الأسلحة النووية، تم رفضها، وهذا ليس هو الحال. حتى يتم اتخاذ مثل هذا القرار، لا يمكننا أن نشعر بالأمان".



وأكد رئيس مجلس الدوما الروسى أن "الأيديولوجية النازية اليوم هي في الواقع أساس النظام السياسي بأكمله في أوكرانيا"، مؤكدا ان نظام كييف "يحمل تهديدا محتملا لمواطنيها".