الزمالك يخشى مفاجأت البنك الأهلي

تختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الأولى بالدوري الممتاز مرحلة التتويج – حيث يستضيف البنك الأهلي نظيره الزمالك باستاد القاهرة الدولي.

و يسعى الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو إلى استعاة ذاكرة الانتصارات خوفاً من تراجع نتائج الفريق في الدوري، بعد التعادل الأخير أمام المصري وأى نتيجة أخرى غير الفوز على البنك الأهلي ستنهى آمال الفريق اكلينيكا فى الموسم الحالي والحفاظ على فرصة الفوز بالوصافة أو اللقب وأن الأمور ستكون متوقفة على خسائر بيراميدز والأهلى أصحاب الصدارة والوصافة.

ويستعيد الزمالك خدمات الثنائى محمود حمدى الونش فى قلب الدفاع والمغربى محمود بنتايك الذى أثر غيابه بشكل واضح على أداء الجبهة اليسرى فى مباراة المصرى والتى غاب عنها أيضا بديله أحمد فتوح بسبب الإصابة بينما يغيب عن صفوف الفريق كل من

بينما سيحسم الجهاز الطبي للفريق موقف مشاركة ناصر منسي في المباراة وإن كانت صعبة، حيث تعرض للإصابة بكدمة قوية في عظام الأنف تعرض لها أمام المصري بالجولة الماضية من الدوري الممتاز، بينما يواصل محمود جهاد لاعب الوسط برنامجه التأهيلي في ظل شكواه من آلام أسفل الظهر والعضلة الخلفية، و يؤدي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

على الجانب الآخر يدخل البنك الأهلي اللقاء بقيادة طارق مصطفى منتشياً بالانتصار الكبير على سيراميكا في الجولة الماضية، يمتلك البنك الأهلي 32 نقطة في المركز الخامس.

يعول البنك الأهلي على خدمات سعيدو سيمبوري و محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان و سيد نيمار و أسامة فيصل، وسيرجي أكا، وأحمد مدبولي.

ومن المقرر أن تشهد المباراة استمرار غياب طارق مصطفى عن مقاعد الجهاز الفني تنفيذا لعقوبة رابطة الأندية بإيقافه 3 مباريات بدأت من مباراة سيراميكا.

وطالب طارق مصطفى اللاعبين بضرورة التركيز أمام الزمالك الذي يسعى لتحسين نتائجه في الدوري.

وحرص خلال التدريبات معالجة بعض السلبيات التي ظهرت في لقاء سيراميكا، و طالب اللاعبين بضرورة الاستحواذ على الكرة واستغلال المساحات خلف دفاعات المنافس وعدم التسرع أمام المرمى.

في مباراة ثانية يواجه بتروجت نظيره سيراميكا كليوباترا باستاد بتروسبورت في لقاء الجريحين.