قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن «العلاقة مع الأشقاء في الكويت لا يزايد عليها أحد»، متابعًا أن «بعض التطاولات من كلا الطرفين لا يجب أن تنال من العلاقة بين البلدين؛ لأن فيها رابطة دم وانتماء إلى الأمة العربية العظيمة».

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، قائلًا: «كلنا كمصريين دائما نؤكد على هذه الثوابت الأساسية، وبعض التطاولات لن تؤثر فينا».

وعبر عن امتنانه بمكالمة الشيخة الكويتية إقبال الصباح لبرنامج «حقائق وأسرار» أمس الخميس، والتي قدمت فيها الاعتذار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بعد التطاولات الأخيرة من قبل نائبة في مجلس الأمة، وبعض الكويتيين.