 حسام عاشور يقرر التراجع عن الإعتزال ويشكر تركي آل الشيخ - بوابة الشروق
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حسام عاشور يقرر التراجع عن الإعتزال ويشكر تركي آل الشيخ

عمرو فهمي
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 1:07 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 1:07 ص

قرر حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ، التراجع عن فكرة الإعتزال واستكمال مسيرته مع كرة القدم  بعدما قرر الأهلي عدم التجديد له مع نهاية الموسم الحالي.

وقال عاشور في فيديو بثه عبر حسابه على انستجرام: "قررت أكمل كرة.. لدي عرضين من السعودية ومن البرتغال، ربنا يلهمني بالقرار الصح".

وكانت أزمة حدثت بسبب بين عاشور والأهلي بسبب فيديو اللاعب حول مباراة اعتزاله، مما تسبب في سحب النادي للعرض الذي قدمه لقائد الفريق بإقامة مباراة اعتزال له.

 وقدم عاشور الشكر لتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية: "أشكر المستشار تركي آل الشيخ، وعد فأوفى، أشكره على كل ما قدمه.. وتربيتي وأخلاقي لما حد يعملي حاجة لازم أقوله شكرا".



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