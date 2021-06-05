 صحيفة إماراتية: نثمن جهود مصر لاستكمال خطوات التهدئة بين فلسطين وإسرائيل - بوابة الشروق
السبت 5 يونيو 2021 12:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

صحيفة إماراتية: نثمن جهود مصر لاستكمال خطوات التهدئة بين فلسطين وإسرائيل

أ ش أ
نشر في: السبت 5 يونيو 2021 - 9:29 ص | آخر تحديث: السبت 5 يونيو 2021 - 9:29 ص

أشادت صحيفة "الخليج" الإماراتية بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لكافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، موضحة أن هناك مستحقات لها علاقة بطبيعة المفاوضات السياسية والأمنية مع إسرائيل بشأن ملفات إعادة إعمار قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وتثبيت وقف إطلاق النار، وكلها قضايا يجب أن تطرح في إطار فلسطيني جامع، ويكون القرار بشأنها موحداً؛ تأكيداً لوحدة القرار الفلسطيني.

 

وأشارت "الخليج " - في افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان "وحدة الصف الفلسطيني" - إلى أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تتعامل مع المستجدات السياسية والأمنية، وفقاً للمصلحة الفلسطينية العليا.. مؤكدة تقديرها لجهود مصر لاستكمال خطوات التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك