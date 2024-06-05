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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. الكهرباء: نعمل على وقف تخفيف الأحمال بنهاية العام أو قبل ذلك

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 10:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 10:30 م

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تعمل على الانتهاء من تخفيف الأحمال واستقرار التغذية الكهربائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنّ تخفيف الأحمال أزمة طارئة، وأن الجميع يعمل على حلها.

وأكّد العمل على إنهاء الأزمة بحلول نهاية العام الجاري أو قبل ذلك، مشددا على الحرص الكامل على تلبية الاحتياجات مع النظر بإيجابية لمتطلبات المواطنين.

وأوضح أن حصر فترة تخفيف الأحمال بين الثالثة مساء والسابعة مساء جاء لمواكبة ظروف امتحانات الطلاب في هذه الفترة.

وشدد على أن هناك عملًا وحرصًا على ألا تزيد مدة تخفيف الأحمال عن المواعيد المقررة، موضحًا أن هناك التزامًا بالإعلان عن أي زيادة للمدة المعلنة.

 

 


وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، الذى اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقررًا له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الوزارتان عودة الأمور إلى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريا من قبل، حيث إن هذا الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.


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