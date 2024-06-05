يعرض مركز الثقافة السينمائية، في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، فيلم الرسوم المتحركة "مشبك شعر" للمخرجة عطية خيري، والذي يأتي ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها المركز للأطفال بمناسبة إجازة نهاية العام.

يذكر أن فيلم "مشبك شعر" هو الأول نوعه في مجال الرسوم المتحركة الطويلة، والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد، وتدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز اختفاء الأمير حور شقيق الملك "سنفرو"، من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".

"مشبك شعر" معالجة وحوار وأغاني دكتور طارق مندور، موسيقى ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري.

ويؤدي أصوات الشخصيات مجموعة من الفنانين الكبار هم لطفي لبيب، سامي العدل، ريهام عبدالغفور، أحمد صلاح السعدني، وعهدي صادق.