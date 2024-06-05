استمرار تأهيل شيكابالا والونش في الزمالك

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى "شيكابالا" و "الونش" مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال بالفريق، ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويعاني "شيكابالا" من إصابة عبارة عن مزق في العضلة الأمامية، بينما يواصل "الونش" التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبي بعدما خضع لجراحة ناجحة في وقت سابق.

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة سير البرنامج التأهيلي للاعبين داخل أرضية الملعب.

وخاض "شيكابالا" و "الونش" مجموعة من التدريبات البدنية الخاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، من خلال إستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.