مسئول أمني لبناني: 4 أشخاص شاركوا في الهجوم على السفارة الأمريكية

قال مسئول أمني لبناني، لوكالة «أسوشيتيد برس»، إن 4 أشخاص شاركوا في الهجوم على السفارة الأمريكية في عوكر، صباح الأربعاء.

وأشار إلى أن «أحد المشاركين في الهجوم قاد السيارة التي أقلّتهم للمكان و3 أطلقوا النيران»، قائلًا إن «أحد المهاجمين قُتل وفرّ ثان، بينما أصيب الثالث واعتقلته عناصر الجيش».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، أن شخصا أطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، ورد عليه عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة ما أدى لإصابته ونقله إلى أحد المستشفيات.

وأشار بيان الجيش اللبناني إلى أن المهاجم شخص يحمل الجنسية السورية، مؤكدًا «إجراء متابعة لمعرفة ملابسات واقعة إطلاق النار»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي منشور على منصة «إكس»، قالت السفارة الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن «إطلاق نار من أسلحة خفيفة» بالقرب من مدخل السفارة حوالي الساعة 8:34 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وأكدت السفارة أن منشآتها والعاملين داخلها بأمان، لافتة إلى أن «التحقيقات جارية في ظل وجود اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».