الاتحاد الأوروبي يقر إعدام الذئاب لحماية الماشية الدواب

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أقرت دول الاتحاد الأوروبي، تعديلا قانونيا لتسهيل إعدام الذئاب لحماية الماشية أثناء تجولها في المراعي.

وسوف يتم خفض وضع الحفاظ على الذئاب من "محمية بشكل صارم" إلى "محمية".

وأبلغ المزارعون الأوروبيون، عن تزايد عدد هجمات الذئاب على الماشية مثل الأغنام والأبقار.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان اليوم الخميس: "الوضع الجديد سوف يمنح المزيد من المرونة للدول الأعضاء لإدارة أعداد الذئاب".

وانتقدت منظمات الرفق بالحيوان تغيير وضع الحفاظ على بالذئاب، قائلين إنه لا يوجد أساس علمي للخطوة.

وقالوا إنه يمكن تحسين حماية الماشية مثل الأغنام بدون زيادة حالات إعدام الذئاب.

والمشكلة سائدة خاصة في ألمانيا، وقالت وزارة البيئة، هناك إن الذئاب سوف تظل من الأنواع المحمية ولن تخضع للإعدام غير المقيد.