 رئيس حزب مستقبل وطن: القيادة السياسية أعطت المرأة وزنًا سياسيًا غير مسبوق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس حزب مستقبل وطن: القيادة السياسية أعطت المرأة وزنًا سياسيًا غير مسبوق

عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا
عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا
هدى أمين
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 6:58 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 6:58 ص

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية أعطت المرأة وزنًا سياسيًا غير مسبوق.

وأضاف أثناء حواره لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء السبت، أنه سيكون هناك أولوية في عدد المترشحين من شباب الحزب في القوائم الانتخابية والمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب.

وأوضح أن «حوار حزب مستقبل وطن مع الأحزاب كان منصبًا على أن مصر تحتاج إلى نقلة حزبية نوعية في الفترة المقبلة»، مستطردًا: «إنكار الذات كان أحد سمات العمل الحزبي لمستقبل وطن».


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