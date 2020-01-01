نائب رئيس الإمارات: غدا نعلن الهيكل الجديد للحكومة

تعلن الإمارات غدا الأحد الهيكل الجديد للحكومة، والذي يتضمن إجراء تغييرات ودمج وزارات وهيئات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إنه اعتمد الهيكل الجديد للحكومة، وسيتم إعلانه ظهر يوم غد الأحد.

وقال محمد بن راشد في تغريدة على موقع "تويتر": "الإخوة والأخوات، أعلنا يوم 13 مايو عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات، ودمج وزارات وهيئات، للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات".

وأضاف مساء اليوم السبت: "اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد، ونعلنه غداً في الثانية عشر ظهراً بإذن الله".

وكان نائب رئيس الإمارات قد قال في تغريدات سابقة: "سنراجع هيكل الحكومة وحجمها، قد ندمج وزارات ونغير هيئات، وسنجري تغييرات، نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة، مخطئ من يظن أن العالم بعد (كوفيد 19) كالعالم قبله".