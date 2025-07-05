جريحان جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوب لبنان

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في تصعيد جديد، استهدفت غارة نفذتها صباح اليوم، مسيّرة إسرائيلية منزلاً في شبعا (قضاء حاصبيا) جنوب لبنان، ما أدّى إلى سقوط إصابتين.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» اللبنانية، صباح السبت، نقل جريح إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

وفي سياق متصل، أفادت أنباء عن استهداف سيّارة عند دوار الشهيد صلاح غندور - بنت جبيل.

ومساء أمس الجمعة، أطلقت عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي رمايات رشاشة في اتجاه ضفاف نهر الوزاني.

وألقت قوات الاحتلال كذلك قنبلة مضيئة؛ أدت إلى اشتعال حريق قرب السياج التقني.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى استدعاء فريق إطفاء لإخماد الحريق الذي امتد إلى الداخل الإسرائيلي.