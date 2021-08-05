إسرائيل تستهدف جنوب لبنان بـ92 قذيفة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان بـ 92 قذيفة بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه إسرائيل.

وقال البيان"قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي بـ92 قذيفة وادي حامول والسدانة وسهل الماري وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام، إضافة إلى سهل بلاط (جنوب لبنان)، بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان أن قصف العدو الاسرائيلي، أدى" إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار".

وسير الجيش "دوريات في المنطقة وأقام عددا من الحواجز، كما باشر التحقيقات لكشف هوية مطلقي الصواريخ".

وتتم متابعة الوضع مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، بحسب البيان.

وكان القصف المدفعي الإسرائيلي استمر بعد ظهر اليوم الأربعاء على عدد من المناطق جنوب لبنان رداً على صواريخ أطلقت من الجنوب باتجاه إسرائيل.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية في وقت سابق بعد ظهر اليوم "أن القصف المدفعي الإسرائيلي تجدد على أحراج الهبارية وكفرشوبا( جنوب لبنان) . وسقطت أربع قذائق على تلال كفرشوبا داخل الأراضي اللبنانية، مصدرها قوات العدو الإسرائيلي موقع رويسات العلم".

كما استمر القصف الإسرائيلي على منطقة السدانة خراج بلدة شبعا، ما أدى إلى اندلاع حريق بين منطقتي الهبارية وشبعا( جنوب لبنان)، ولم يتمكن الدفاع المدني من إطفاء الحريق بسبب القصف الاسرائيلي الكثيف للمنطقة الذي يتمدد حتى الآن ليطال مرتفعات شويا.