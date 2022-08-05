رئيسة وزراء فرنسا: هذا أشد جفاف على الإطلاق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن فريقا وزاريا لإدارة الأزمات، وقالت اليوم الجمعة إن بلادها تشهد أشد جفاف يتم تسجيله على الإطلاق.

وكتبت بورن في بيان: "يحرم الجفاف الاستثنائي الحالي العديد من المجتمعات من الماء، ويمثل مأساة بالنسبة لمزارعينا وأنظمتنا البيئية والتنوع البيئي لدينا".

وأضافت بورن أن نقص الأمطار يتفاقم بسبب الموجات الحارة المتعاقبة، التي تزيد من معدل التبخر، كما تزيد الطلب على الماء. وأشارت إلى أن الوضع ربما يستمر خلال الأسبوعين القادمين وقد يثير المزيد من القلق.

وتعاني أجزاء شاسعة من البر الرئيسي الفرنسي من الجفاف في الوقت الحالي. ويتم تطبيق قيود مختلفة على استخدام المياه، بما في ذلك عمليات الري، على حسب شدة الجفاف.

وبحسب وسائل إعلام محلية، انقطعت إمدادات المياه مؤقتا عن بعض البلديات.

ودعت بورن السكان إلى ترشيد استهلاك المياه.