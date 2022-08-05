تنظم دار أوبرا الإسكندرية، حفلا غدا السبت، بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدي ويحييه نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر في إطار فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال كوكب الشرق وملك الموسيقى منها (سواح ، طاير ياهوا ، التوبة ، على حسب وداد ، زي الهوا ، بهيه، اسمراني اللون ، مالي ، وحشتوني ، العيون السود وألف ليلة وليلة) أداء نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا وليد حيدر، محمد حسن ، ياسر سعيد ، كنزي ، إيناس عز الدين، رحاب عمر.

يشار إلى أن مهرجان المسرح الرومانى يتواصل على مدار 6 أيام حتى 10 أغسطس، ويضم برنامج فعالياته عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم، محمد محسن وفرقته، دينا الوديدي وفرقتها، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان ديمة، تلا، محمد وفريق مسار إجباري.