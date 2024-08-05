بريطانيا تدين تصريحات ماسك حول حتمية الحرب الأهلية وتصفها بغير المبررة

انتقدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إشارة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى أن بريطانيا تتجه نحو حرب أهلية بعد أسبوع من أعمال الشغب التي أثارها مقتل 3 فتيات يوم الاثنين الماضي وانتشار معلومات مضللة حول الجاني.

وقال ماسك أمس الأحد على موقع التواصل الاجتماعي اكس الذي يمتلكه إن "الحرب الأهلية حتمية"، وذلك ردا على مقطع فيديو يظهر لقطات من أعمال الشغب وتعليقات من ملصق آخر أشار إلى أنها كانت نتيجة "الهجرة والحدود المفتوحة".

وقال ديف باريس المتحدث باسم ستارمر للصحفيين اليوم الاثنين "لا يوجد مبرر لمثل هذه التصريحات".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باريس قوله إن الأحداث التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع - والتي شملت هجمات على فندقين على الأقل يقيم فيهما مهاجرون - تتطلب "ردا فوريا" من شركات التواصل الاجتماعي، بعد استخدام المنصات الإلكترونية لنشر معلومات مضللة وتنظيم احتجاجات مناهضة للهجرة. وأضاف أن "جهات حكومية" ربما تكون متورطة في "أنشطة روبوتية" لنشر المنشورات.

وأضاف باريس أن "أي شخص يؤجج هذا العنف سواء على الإنترنت أو بشكل شخصي يمكن أن يحاكم ويواجه عقوبة السجن".