نتنياهو يبرر تعثر المفاوضات بانتظار ضمانات أمريكية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برر تعثر المفاوضات بشأن تبادل الأسرى بأنه ينتظر تقديم الولايات المتحدة ضمانات لاستئناف الحرب حال تعثرت الصفقة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن الرسالة الأمريكية تتعلق بإمكانية استمرار الحرب بين المرحلتين الأولى والثانية من صفقة «تبادل الأسرى»، إذا لم تسر الاتصالات على ما يرام، لافتة إلى أن نتنياهو ينوي المطالبة بنزع سلاح حركة حماس، وإبعاد قادتها، كشرط للانتقال للمرحلة الثانية من الصفقة، إلى جانب عدة مطالب أخرى.

وصرح نتنياهو، خلال اجتماع مع قادة الحرب الإسرائيلية، بأن الرسالة التي يريد تقديمها إلى الجمهور الإسرائيلي تتعلق بإعطاء ضمانة لإسرائيل بأنها غير ملزمة بوقف إطلاق النار بشكل دائم، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وبحسب الصحيفة، فإن أحد الحاضرين كان على علم بالرسالة الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن وافقت بالفعل على تقديم هذه الرسالة بشكل أو بآخر.

وذكر أن هناك مسودة لذلك بالفعل، وعلى نتنياهو أن يجد سببًا آخر إذا أراد عرقلة الصفقة، موضحًا أن «الأمريكيين وافقوا على إرسال مذكرة الالتزام باستئناف الحرب في حال فشل مفاوضات المرحلة الثانية، لكن لم يتم ذلك إلا بعد توقيع الصفقة».

يذكر أن نتنياهو كان قد أضاف شروطا جديدة لصفقة تبادل المحتجزين المقترحة مع حركة حماس الفلسطينية، بما في ذلك إبعاد قرابة 150 أسيرا فلسطينيا من البلاد، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ومن بين شروط نتنياهو، ترحيل بعض السجناء الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية إلى دول أجنبية، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تسمها.

وبحسب المصادر، فإن هؤلاء المحتجزين، الذين يبلغ عددهم نحو 150، متهمون بقتل إسرائيليين، وأوضحت أن نتنياهو يقترح ترحيلهم إلى دول مثل تركيا أو قطر، وعدم عودتهم إطلاقا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.