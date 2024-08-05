جيش الاحتلال يزعم اغتيال أحد عناصر قسم التصنيع في حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، اغتيال أحد عناصر قسم التصنيع في حركة حماس عبدالفتاح الزريعي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قضت أمس الزريعي، الذي تولى منصب وزير اقتصاد الحركة في غزة.

وادعى أن «قسم التصنيع في حماس يعمل على تعزيز قدرات الوسائل القتالية لدى الحركة، بما في ذلك من خلال تبادل المعرفة مع غيرها من الحركات في أنحاء الشرق الأوسط».

وتابع: «الزريعي شكّل عنصرًا بارزًا في إدارة استحواذ حماس على دخول البضائع الإنسانية إلى أرض القطاع، وإدارة الأسواق الخاضعة لسيطرة حماس، حيث تباع البضائع»، وفقًا لمزاعمه.

وبحسب ادعاءاته، أشار إلى أن الزريعي، كان مسئولا عن توزيع الوقود والغاز والأموال اللازمة لتنفيذ العمليات ضد بلاده.