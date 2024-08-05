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برر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبب غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عن القائمة خلال مباريات الدوري التي يشارك بها زميله مصطفى شوبير.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز برباعية دون رد في الدوري مساء الأحد "الشناوي لاعب كبير، لذا أتحدث معه قبل كل مباراة لأسأله هل سيكون متاحا أم يحتاج لإجازة".

وأشار المدرب السويسري "الشناوي طلب راحة، فهو يحتاجها خاصة أنه عائد من إصابة أبعدته لفترة طويلة".

ويتبادل مصطفى شوبير حراسة مرمى الأهلي مع الشناوي على فترات متقطعة خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه في مشوار تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال أثناء إصابة الشناوي في الكتف وابتعاده لأكثر من 4 أشهر.