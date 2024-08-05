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أقدم زوج على طعن زوجته بسكين بعد مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما بداخل شقتهما بمدينة قنا الجديدة.

وتلقى اللواء محمد عمران مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة ربة منزل بعدة طعنات أثناء تواجدها بشقتها بمدينة قنا الجديدة.

وكشفت التحريات والبحث التي قادها اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، أن المجني عليها تدعى "أ.ع" 43 سنة، ربة منزل، ومصابة بطعنات سكين.

وكشفت التحريات، أن زوجها وراء الواقعة بعد حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات بينهما.

وتم نقل المجني عليها في حالة خطرة إلى مستشفى قنا العام.

وألقت الأجهزة الأمنية، والقبض على الزوج وعلى السلاح المستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.