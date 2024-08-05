رئيس الأركان الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو استراتيجية وعميقة وطويلة الأمد

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أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، لسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرجي شويجو، أن العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية وعميقة وطويلة الأمد، ولن يمسها أي خلل بتغير الحكومات.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن باقري أجرى مباحثات مع شويجو، خلال زيارته لهئية الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وذلك في اطار استمرار التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال باقري "إيران وروسيا، تربط بينهما علاقات استراتيجية وعميقة وطويلة الامد، وهي لا تتاثر سلبا بتغير الحكومات".

وأضاف " أمريكا تعي جيدا أن العالم تجاوز مرحلة اقتدار القطب الواحد؛ مؤكدا ": إننا نرحب بالتعاون الثلاثي بين إيران وروسيا والصين".

في المقابل، أكد شويجو على استعداد موسكو لبناء تعاون اقتصادي شامل مع طهران.

ووصل شويجو إلى طهران لمناقشة قضايا أمنية إقليمية ودولية، حسبما قالت وكالات الأنباء الروسية اليوم الاثنين.

ومن المقرر أيضا أن يستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المبعوث الروسي شويجو.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على القضايا الأمنية والمشروعات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتهمان إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا، غير أن طهران وموسكو تنفيان ذلك.

كما أجرت إيران والصين وروسيا مناورات الحزام الأمني البحري المشترك 2024 في شمال المحيط الهندي في شهر مارس الماضي.