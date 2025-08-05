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عانى الأردن الأمرّين قبل تخطي الهند 91-84 بعد وقت إضافي في افتتاح المجموعة الثالثة من الدور الأول لكأس آسيا لكرة السلة.

وتقام منافسات البطولة في جدة حتى 17 أغسطس الجاري.

وفي لقاء آخر تعثر العراق أمام نيوزيلندا وخسر 78-100 الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة.

واتسمت المباراة بالتقارب بين المنتخبين حيث تبادلا التقدم خلال الوقت الأصلي، قبل أن يحسم دار تاكر ورفاقه اللقاء في الوقت الإضافي إثر انتهاء الأصلي بالتعادل 80-80.

وبدأ "صقور النشامى" الربع الأول بطريقة جيدة وتقدموا 18-14، قبل أن تنتفض الهند بقيادة الثنائي أرفيند كريشنان (12 نقطة) وبراناف برينس (12 نقطة و7 متابعات و7 تمريرات حاسمة) لتفرض التعادل 38-38 مع انتصاف اللقاء.

واستعاد الأردنيون الأفضلية في الربع الثالث، لا سيما عبر السيطرة على المرتدات بفضل مشاركة عبد الله أولاجوان، نجل أسطورة كرة السلة الأمريكية حكيم أولاجوان، والخبير فريدي إبراهيم، إلا أن الأخطاء كثرت من قبل الأردنيين في الربع الأخير.

تقدم المنتخب الهندي الذي قدم أداء جماعيا مميزا حيث تخطى خمسة من لاعبيه حاجز العشر نقاط تسجيلاً، بفارق أربع نقاط، 80-76 قبل 52 ثانية من النهائية.

لكن هاشم عباس (26 عاما) أنقذ منتخب الأردن بتسجيله سلّتين فارضا التعادل ووقتا إضافيا تمكنوا فيه من الحسم.

وتألق دار تاكر، أفضل مسجل في اللقاء برصيد 30 نقطة و6 متابعات، وأضاف هاشم عباس 24 نقطة وسبع متابعات وعبد الله أولاجوان 10 نقاط و6 متابعات.

وفي المباراة الافتتاحية بين العراق ونيوزيلندا، لا تعبر النتيجة تماما عن مجريات اللقاء، لا سيما في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث كان التقارب سيّد الموقف.

لكن المنتخب الأوقياني هيمن على الربع الأخير الذي حسمه 37-17 ومعه فوزه الأول في البطولة القارية.

وقدّم المنتخب العراقي الذي يقوده المدرب الصربي فيسيلين ماتيتش بطل نسخة 2009 مع المنتخب الإيراني، أداء كبيرا في الأرباع الثلاثة الأولى حيث عوّض تأخره من 24-16 مع نهاية الربع الأول الى تقدم 43-42 مع انتصاف المباراة.

وبقي الربع الثالث متقاربا حيث انتزع "أسود الرافدين" التقدم 48-44 قبل أن يستعيد النيوزيلنديون زمام المبادرة بشكل مطلق في الربع الأخير.

وسجل تايلور بريت 21 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة للفريق الفائز، وأضاف كارلين ديفيسون 12 نقطة و7 متابعات، فيما سجّل للعراقيين ديار أحمد عبد الله 19 نقطة وأضاف ذو الفقار حمودي 15 نقطة مع 4 متابعات.

ويلتقي العراق مع الصين تايبيه في الجولة الثانية، وتُستكمل مباريات الثلاثاء عندما تواجه السعودية المضيفة الصين وتلعب الصين تايبيه ضد الفيليبين.