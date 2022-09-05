تعرض منصة نتفليكس 23 سبتمبر الجاري، المسلسل الكويتي الكوميدي "القفص"، بطولة خالد أمين، وحسين المهدي، وروان مهدي، ولمياء طارق، وحصة النبهان، وإخراج جاسم المهنا.

تدور أحداث المسلسل، حول استشاري في العلاقات الزوجية يؤدي دوره (خالد أمين) يعمل على مساعدة زوجين يؤدي دورهما (حسين المهدي وروان مهدي) في تفهّم وجهات نظر بعضهما لإنقاذ زواجهما، في الوقت الذي يمر فيه الاستشاري نفسه بالعديد من التحديات في حياته الشخصية.

وتكشف أحداث "القفص" عن علاقة الزوجين والتغيّرات التي مرّت بها خلال العشر سنوات من زواجهما. ويقدّم المسلسل أيضًا، على مدى 8 حلقات، منظورًا مختلفا لمعالجة التحديات الزوجية التي تتناولها الدراما العربية في إطار مرِح.

وتواصل نتفليكس من خلال هذا المسلسل رواية المزيد من القصص العربية، حيث إن مسلسل "القفص" سيكون بداية لانطلاقتها في دولة الكويت، ومن المقرر أن ينتج خلال الفترة المقبل عمل كويتي آخر.

ومسلسل "القفص" هو الأول لمنصة نتفليكس في دولة الكويت، ويأتى بالتعاون مع المنتج عبدالله بوشهري الذى قدم خلال السنوات الخمس الأخيرة مجموعة من أبرز الإنتاجات، ومن بينها "روتين"، و"إفراج مشروط"، و"الديرفة"، و"محمد على رود"، و"الناموس".