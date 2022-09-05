إيران تكذب رواية إسرائيلية عن قصف قواتها في سوريا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "مزاعم إسرائيل حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا، لا أساس لها من الصحة".

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين: "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا لا أساس لها من الصحة، وتواجد إيران في سوريا هو تواجد استشاري"، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وشدد كنعاني على أن "ممارسات الكيان الصهيوني اللا مشروعة تجاه البنى التحتية في سوريا لا تزال مستمرة بدعم أمريكي، وهي غير شرعية بأكملها"، مؤكدا أنه "طالما تطلب الحكومة السورية مساعدة من إيران، فإنها لن تتواني عنها".

يأتي ذلك ردا على صحيفة "هآرتس" التي قالت إن القصف الإسرائيلي على مطار حلب الدولي شمال غربي سوريا، سبق هبوط طائرة إيرانية في المطار المذكور.

وكشفت الصحيفة العبرية، أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي وقعت قبيل هبوط طائرة إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المطار حلب.

وأشارت إلى أن استهداف إسرائيل لمطار حلب سبق هبوط طائرة شحن تتبع لـ"مهان إير" الإيرانية.