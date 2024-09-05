 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان في الضفة إلى 691 شهيدا ونحو 5700 جريح - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان في الضفة إلى 691 شهيدا ونحو 5700 جريح


نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 10:24 ص | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 10:24 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 39 شخصًا وإصابة نحو 145 آخرين في الضفة الغربية، منذ إطلاق الاحتلال عملياته العسكرية الأربعاء ما قبل الماضي.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 691 شهيداً، ونحو 5700 جريح.

ولفتت إلى استشهاد 19 مواطنًا في محافظة جنين، و10 في طوباس، و7 بمحافظة طولكرم، و3 في الخليل، قائلة إن من بين الشهداء 8 أطفال و2 مسنين.

ونوهت بأن عدد الشهداء في اليوم 335 من العدوان على قطاع غزة بلغ 40 ألفًا و861 شهيدًا، ونحو 94 ألفًا و400 جريح.

 


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