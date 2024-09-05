تظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة حكومة نتنياهو

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل بتنظيم تظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإتمام صفقة التبادل واستقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن عائلات المحتجزين وضعت 27 تابوتا في وسط تل أبيب بعدد المحتجزين القتلى في غزة، وذلك في مسيرة لأهالي المحتجزين تطالب بصفقة تبادل فورية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التقارير التي أشارت إلى اقتراب إسرائيل بنسبة 90% من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة.

وأضاف نتنياهو، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه "يمكن للناس الاحتجاج، لكن الشعب يدعم بقوة الموقف الذي اتخذته الحكومة، بإشارة إلى المظاهرات المتواصلة في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية".

ويأتي ذلك فيما يخشى نتنياهو تهديدات وزرائه بإسقاط الحكومة في حال قبول أي مقترح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو سيبحث مع مسئولين أمنيين اليوم، صياغة إجراءات الرد على مقتل المحتجزين الستة.