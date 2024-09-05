كريم عبدالعزيز: سعادتي لا توصف لإطلاق اسمي على الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي

ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، مهرجان المسرح العربي في دورتة الخامسة "دورة الفنان كريم عبدالعزيز"، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنان محمد عصمت مدير المهرجان.

وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل .

وأرسل الفنان كريم عبدالعزيز رسالة حب بالفيديو، لصناع الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي وجاء فيها: "أخواتي وأساتذتي وزملائي مهما تحدثت وشرحت لكم عن شعوري وامتناني وشكري لإطلاق اسمي على هذه الدورة، لن أقدر على وصف قدر سعادتي، وبالأخص لأن هذا التكريم جاء من مكان عزيز جدا على قلبي، حيث أني خريج أكاديمية الفنون من المعهد العالي للسينما قسم إخراج".

وأضاف، "فرحتي كبيرة لأن الذي جمعنا هو الفن، الذي من وجهة نظري من أهم الأشياء الموجودة على الكرة الأرضية، وربنا يقدركم على الفن وعلى الرسالة وعلى تحمل المسئولية، ودائما ناجحين ومتفوقين وفنانين، وكل عام وأنتم بألف صحة وسلامة، وأكرر شكري لكل أساتذتي وكل القائمين على المعهد، وشكري لكل أخواتي الطلبة، وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق في حياتكم القادمة".

وأعرب الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربي، عن سعادته برسالة الفنان كريم عبدالعزيز، التي تمثل دفعة قوية لكل صناع المهرجان من طلاب أكاديمية الفنون، لمواصلة العمل بكل جدية ومسئولية، لتقديم دورة تليق بنجم مصر والوطن العربي الفنان كريم عبدالعزيز، وذلك استكمالاً لنهج مهرجان المسرح العربي في تكريم كبار النجوم، حيث كرم المهرجان في الدورة الثالثة اسم الفنان محمد صبحي، وحملت الدورة الرابعة اسم النجم الفنان ماجد الكدواني.

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان، إلى أن المهرجان هذا العام من المتوقع أن يضم 7 عروض مسرحية، تتنافس على جوائز الدورة الخامسة، تقام العروض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفلي افتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية "أوبرا سيد درويش".

وتقام على هامش المهرجان عددا من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عددا من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان.