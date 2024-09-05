8 عمليات نوعية لحزب الله بينها استهداف مستوطنة جديدة والجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وفقا للآتي": «



1- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيتا ‏الشعب والخيام.

2- الساعة 14:30: استهداف تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 15:00: استهداف موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:00: استهداف موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 15:50: استهداف موقع حانيتا بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 16:30: استهداف موقع المرج ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

7- الساعة 19:40: استهداف مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا من الزاعورة بِصلية من صواريخ الكاتيوشا. ‏

8- إدخال المستوطنة الجديدة نؤوت مردخاي على جدول نيران المقاومة الإسلامية وقصفها للمرة الأولى ‏بِصلياتٍ من صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الآمنة وخصوصا في بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة ‏وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين».

ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية مقاطع مصورة تظهر الحرائق المشتعلة جراء رشقة صاروخية أطلقت من لبنان.





في حين أفادت مراسلة روسيا اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 14 غارة على جنوب لبنان مساء يوم الأربعاء.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء، إنه هاجم أكثر من 10 منصات إطلاق وبنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله"، مشيرا إلى أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي قامت بمهاجمة مواقع في الجبين وزوطر الشرقية ورمية في جنوب لبنان.



وأكد في وقت سابق من ذات اليوم، مقتل سيدة وإصابة مواطنين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف الأحياء السكنية لبلدة قبريخا.

ويجري إطلاق نار مستمر وقصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل منذ 8 اكتوبر الماضي، حيث ينفذ "حزب الله" اللبناني منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" هجمات على إسرائيل في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقفها "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع.