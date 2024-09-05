الرئيس الإسرائيلي يشكر ألمانيا على التحرك السريع في هجوم القنصلية: معا نقف أقوياء في وجه الإرهاب

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الخميس، عن "إدانته وفزعه" من الهجوم على الشرطة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونيخ الألمانية.

وقال هرتسوج، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عقب محادثة هاتفية مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير "أريد أن أوجه الشكر لأجهزة الأمن الألمانية على تحركها السريع، وأرسل دعمي لجميع من تم استهدافهم".

وأسفر الحادث الذي وقع في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا، في ذكرى مذبحة ميونيخ لعام 1972 التي راح ضحيتها 11 إسرائيليا خلال دورة الألعاب الأولمبية، عن مقتل رجل مسلح بعد إطلاق النار على الشرطة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إنه لم يصب أي من موظفيها بأذى في الحادث، لأن القنصلية كانت مغلقة من أجل إقامة حفل تأبين لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم.

وقال هرتسوج "في اليوم الذي كان من المقرر أن يقف فيه إخواننا وأخواتنا في ميونيخ لإحياء ذكرى رياضيينا الشجعان الذين قتلوا على يد الإرهابيين قبل 52 عاما، جاء إرهابي مملوء بالكراهية وسعى مرة أخرى إلى قتل الأبرياء".

وأضاف هرتسوج "معا نقف أقوياء في وجه الإرهاب. معا سوف ننتصر".

ولا يزال دافع المشتبه به في ميونيخ غير واضح.



