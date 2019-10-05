منتخب الطائرة يخسر أمام كندا في المونديال

ويسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو يرميلون إلى تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة بعد الخسارة من البرازيل أمس 3/1 من أجل مواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق باسم مصر.

ويسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو يرميلون إلى تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة بعد الخسارة من البرازيل أمس 3/1 من أجل مواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق باسم مصر.

ويسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو يرميلون إلى تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة بعد الخسارة من البرازيل أمس 3/1 من أجل مواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق باسم مصر.

واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته فى المونديال على كل من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على راحة من المباريات الخميس.

واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته فى المونديال على كل من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على راحة من المباريات الخميس.

واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته فى المونديال على كل من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على راحة من المباريات الخميس.