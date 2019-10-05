قونيا سبور يكتسح قاسم باشا ويصعد لوصافة الدوري التركي

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صعد فريق قونيا سبور إلى وصافة جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز بفضل فوزه العريض على مضيفه قاسم باشا 4 /1 اليوم السبت في المرحلة السابعة للمسابقة.

ورفع قونيا سبور رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ألانياسبور المتصدر.

وتقدم عمر علي شاهينار بهدف لقونيا سبور في الدقيقة 20 ثم أضاف ماركو يفتوفيتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 44 وبعد دقيقة واحدة سجل فاروق ميا الهدف الثالث قبل أن يختتم فاروق ميا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 63 من ضربة جزاء أخرى.

وتكفل فيسيل ساري بتسجيل الهدف الوحيد لقاسم باشا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز جوزتبه على ضيفه قيصري سبور 4 /صفر.