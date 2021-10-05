وزيرة البيئة الإسرائيلية تحذر من مخاطر من صفقة نفط مع الإمارات

اعتبرت وزيرة البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، أن الصفقة المبرمة بين الطرفين الإسرائيلي والإماراتي، لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل لها مخاطر بيئية.

وقالت زاندبرغ، متحدثة لوكالة "رويترز"، خلال زيارتها معرض "إكسبو دبي" اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ قرارا "في غضون أسابيع" لكنها حذرت أيضا من أن حدوث أي تسرب نفطي سيعرض الشعاب المرجانية الشهيرة في إيلات "لخطر كبير لا فكاك منه".

وأضافت وزيرة البيئة الإسرائيلية: "أرى أنه يتعين علينا ألا نزيد أي مخاطر بيئية في الخليج (إيلات)".

وذكرت أنها ناقشت مخاوفها مع سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة،مؤكدة أن الحكومتين تتفقان على أن هذه مسألة تجارية لا تؤثر على العلاقات الثنائية.

وأبرمت شركة "أوروبا-آسيا" لخطوط الأنابيب المملوكة للدولة في إسرائيل الصفقة مع شركة "ميد ريد لاند بريدج"، التي يشترك في ملكيتها مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون العام الماضي بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتقيم الحكومة الإسرائيلية طلبا إذا وافقت عليه ستتدفق بموجبه ناقلات نفط لترسو في ميناء إيلات وتفرغ شحناتها لتُنقل بعد ذلك عبر خط أنابيب بري إلى ساحل البحر المتوسط. وتُغضب الصفقة دعاة حماية البيئة في إسرائيل.