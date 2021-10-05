مئات المُستوطنين يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس في حماية الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، مقام "شمعون الصديق" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في الحي.

وقال شهود عيان، إن مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتًا صاخبة في محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالي الحي من الخروج والدخول منه.

وأضاف، أن قوات الاحتلال نصبت 6 حواجز عسكرية في محيط المكان.

وحي الشيخ جرّاح، هو من مناطق القدس الشرقية التي يُطالب الفلسطينيون بها، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتشهد أحياء عديدة، في القدس الشرقية، من وقت لآخر، صدامات شديدة، بين متظاهرين فلسطينيين من جهة، ومستوطنين يهود مدعومين من شرطة الاحتلال، من جهة أخرى، على خلفية قرارات قضائية إسرائيلية، بإخلاء بيوت وطرد سكانها الفلسطينيين، لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية. وكان آخر هذه الاشتباكات في شهر مايو الماضي.

ويدافع الفلسطينيون عن ملكياتهم للعقارات التي ولدوا وترعرعوا فيها في حي الشيخ جراح، والأحياء الأحياء الأخرى في القدس. ويزعم المستوطنون اليهود أنهم اشتروا تلك العقارات من جمعيات يهودية.