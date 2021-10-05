واصل أبو يوسف: على المجتمع الدولي الرد على اقتحام المُستوطنين للشيخ جراح بالقدس المُحتلة

دعا الدكتور واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المُجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على جرائمهم المُتتالية في حق الشعب الفلسطيني، مُنددًا باقتحام مئات المستوطنين لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في وقت سابق اليوم.



وقال أبويوسف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا الاقتحام الذي نُفذ وسط تشديد الاحتلال إجراءاته العسكرية في الحي، يندرج في إطار مُحاولة الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض وتهويد مدينة القدس وتهجير أهلها قسريا من أجل وضع مدينة القدس تحت سياسة التهويد والاستعمار الاستيطاني.



وأَضاف أن هذا الأمر يتطلب تضافر كل الجهود لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وتسريع كل آليات معاقبة الاحتلال أمام المجتمع الدولي وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أحالت السلطة الوطنية الفلسطينية لها ملف الاستعمار الاستيطاني بوصفه جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني.



وشدد أبويوسف على أنه يجب تسريع آليات محاسبة الاحتلال على جرائمه هذه لأنه دون ذلك سيعتقد الاحتلال أن هناك ضوء أخضر لحمايته ومواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.



واقتحم مئات المستوطنين في وقت سابق اليوم مقام "شمعون الصديق" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



وحي الشيخ جرّاح، هو من مناطق القدس الشرقية التي يُطالب الفلسطينيون بها، عاصمة لدولتهم المستقبلية.



وتشهد أحياء عديدة، في القدس الشرقية، من وقت لآخر، صدامات شديدة، بين متظاهرين فلسطينيين من جهة، ومستوطنين يهود مدعومين من شرطة الاحتلال، من جهة أخرى، على خلفية قرارات قضائية إسرائيلية، بإخلاء بيوت وطرد سكانها الفلسطينيين، لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية. وكان آخر هذه الاشتباكات في شهر مايو الماضي.



ويدافع الفلسطينيون عن ملكياتهم للعقارات التي ولدوا وترعرعوا فيها في حي الشيخ جراح، والأحياء الأحياء الأخرى في القدس. ويزعم المستوطنون اليهود أنهم اشتروا تلك العقارات من جمعيات يهودية.