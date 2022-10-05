البرلمان التركي يوافق على تكليف الجيش بمهمة «درع كأس العالم» في قطر

ذكرت قناة "تي آر تي" الإخبارية، أن البرلمان التركي وافق، اليوم الأربعاء، على مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن تكليف القوات المسلحة مهام في إطار "عملية درع كأس العالم" بدولة قطر لمدة 6 أشهر.



ويوم السبت الماضي، قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان لإرسال قوات عسكرية تركية إلى قطر للمساهمة في تأمين وحماية مباريات كأس العالم، وذلك لمدة 6 أشهر، حيث أوضحت المذكرة المذيلة بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قطر ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الفترة ما بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر.



وتحت اسم "عملية درع كأس العالم"، نصت المذكرة على أنه من المتوقع أن يشارك في هذا الحدث أكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم، وأنه سيجري تأمين كأس العالم بالاشتراك مع القوات المسلحة القطرية، موضحة أنه "من أجل تحقيق ناجح وآمن لتنظيم مونديال 2022، سيجري وضع الإجراءات اللازمة بشكل مشترك من قبل دولة قطر والدول المشاركة ضد مختلف التهديدات، وبخاصة الإرهاب، وذلك على الحدود البرية القطرية، وفي مناطق الاختصاص الجوي والبحري".



وأشارت المذكرة إلى أن "الحكومة القطرية طلبت من الدول الصديقة والحليفة بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وباكستان وتركيا المساهمة بعناصر من القوات المسلحة في نطاق العملية"، مضيفة: "في ضوء التعاون الاستثنائي الذي طورناه في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وكذلك الروابط الثقافية والإنسانية، وأهمية استقرار وأمن منطقة الخليج بأسرها، فقد جرى التقييم بأنه سيكون من المفيد الاستجابة بشكل إيجابي لطلب الحكومة القطرية المذكور أعلاه"، إذ تطرقت إلى اقتراح بإرسال فرق من الشرطة، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب، إلى قطر للمشاركة في ضبط الأمن خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022.



وأكملت: "مع هذه الاعتبارات، سيجري نشر القوات المسلحة التركية داخل حدود قطر وفي المياه الإقليمية لدولة قطر والمناطق المجاورة لها، من أجل تقديم الدعم الذي تطلبه الحكومة القطرية والمشاركة في عملية درع كأس العالم، التي سيجري تحديدها والتي يحددها رئيس الجمهورية"، متابعة: "نبلغكم أنه من الضروري منح الإذن لمدة 6 أشهر وفقا للمادة 92 من الدستور لاستخدام القوات وفقاً للمبادئ التي يحددها الرئيس للقضاء على المخاطر والتهديدات".



وينطلق العرس الكروي المنتظر في 20 نوفمبر، بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي، إذ إنه على مدى 29 يوما، ستشهد البطولة 64 مباراة.