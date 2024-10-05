الجيش الأمريكي: نفذنا 15 غارة جوية على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي اليمنية

قال الجيش الأمريكي، إنه نفذ 15 غارة جوية يوم الجمعة، على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي اليمنية، حيث أبلغ السكان عن انفجارات في مواقع عسكرية ومطار.

وقالت القيادة المركزية، إن الأهداف مرتبطة بقدرات عسكرية هجومية للحوثيين لكنها لم تذكر تفاصيل ما إذا كان ذلك يشمل صواريخ أو طائرات مسيرة أو أنظمة رادار، بحسب وكالة رويترز.

وفي منشور على منصة إكس، قالت القيادة المركزية إنّ الغارات وقعت في نحو الساعة 1400 بتوقيت جرينتش (بالتوقيت المحلي).

وفي وقت سابق من الجمعة، ذكر سكان وقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، أنّ غارات جوية استهدفت عدة أجزاء من اليمن، منها العاصمة صنعاء ومطار الحديدة.

وأضافت القناة أن الغارات استهدفت أيضا جنوب مدينة ذمار وجنوب شرق محافظة البيضاء.

وقال السكان إن الهجوم على محافظة البيضاء استهدف عدة مواقع عسكرية للحوثيين.