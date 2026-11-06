 الجمعة.. ضعف وانقطاع المياه عن 6 مناطق غرب الإسكندرية لاستكمال أعمال القطار الكهربائي السريع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجمعة.. ضعف وانقطاع المياه عن 6 مناطق غرب الإسكندرية لاستكمال أعمال القطار الكهربائي السريع

عصام عامر
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 11:31 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 11:31 م

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، ضعف أو انقطاع المياه عن 6 مناطق، غدا الجمعة، اعتبارا من الساعة 2 ظهرا، وذلك جراء أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه بقطر 1500 ملليمتر، المغذي لرافع مياه برج العرب.

ووفقا لبيان صحفي، اليوم الخميس، يأتي ذلك ضمن استكمال أعمال المرحلة السادسة من مسار القطار الكهربائي السريع.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة تشمل: برج العرب الجديدة، وبرج العرب القديمة، وقرى بهيج وأبو صير والغربانيات، بالإضافة إلى رافع الحمام.

وأضافت الشركة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من الأعمال، مشيرة إلى توفير سيارات مياه بالمناطق المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة التنفيذ.

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