وزير الطرق بجنوب السودان: الشركات المصرية مصدر إلهام لنا في إنجاز المشروعات

في إطار زيارته الرسمية لجنوب السودان على رأس وفد برلماني، التقى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، سيمون ميجوك وزير الطرق والكباري بجنوب السودان.

ووفق بيان لمجلس النواب، أكد عبدالعال حرص مصر على دعم ومساندة السلام والتنمية المستدامة بجنوب السودان، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية تدرك مدى أهمية الطرق والبنية الأساسية في التنمية المستدامة في جنوب السودان، منوها بأن الشركات المصرية لديها خبرة في تنفيذ الطرق والكباري في توقيتات مناسبة، مؤكدا رؤية القيادة السياسية المصرية للطرق باعتبارها أساس التنمية المستدامة.

وأعرب عن تطلع مصر لاستكمال الطرق بين مصر والسودان، وعلى الصعيد القاري، مؤكدا على الرؤية المصرية الخاصة بتحقيق الترابط بين دول القارة الإفريقية.

من جانبه، رحب سيمون ميجوك وزير الطرق والكباري بجنوب السودان، بالوفد البرلماني المصري، شاكرا مصر على دعمها المتواصل في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً أن مصر وجنوب السودان شعب واحد في بلدين، مضيفاً أن وحدة وادي النيل أمر حتمي وكلنا أشقاء في وادي النيل.

وخلال اللقاء، أكد وزير الطرق والكباري الجنوب سوداني، أن الطرق هي الأولوية لأي دولة لأنها شريان كل شئ، مضيفا أن جنوب السودان أفردت لها وزارة مستقلة لأهميتها، كما أنها رمز مهم لوحدة القارة الإفريقية، وأشاد بقدرة وخبرات الشركات المصرية في المشروعات القومية والتزامهم بالمواعيد، الذي هو أمر مبهر ومصدر إلهام لجنوب السودان، لافتا إلى السعي للاستفادة من تلك الخبرات.