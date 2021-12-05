«الرعاية الصحية» تطلق البرنامج التدريبي على التسجيل الطبي ببورسعيد بالتعاون مع «الصحة العالمية»

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي على التسجيل الطبي للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم- أن ذلك يأتي في إطار الخطة المتكاملة لرفع كفاءة التسجيل الطبي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، من خلال تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري على التسجيل الطبي باعتباره أحد معايير الجودة الطبية، وبما يتصل بمفاهيم نظام الحوكمة الإكلينيكية الذي يتم تطبيقه حاليا بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية للمتعاملين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية تطبيق نظام فعال للتسجيل الطبي الجيد، باعتباره الركيزة الأساسية لإدارة الحالة الصحية للمريض، وضمان سلامته وعلاجه على النحو الأمثل.

وقال إن السجلات الطبية هي الوسيلة الذي يتم بها تدوين التاريخ المرضي والعلاجي للمريض، وتسجيل تطور حالته نتيجة لما يقدم له من تدخلات طبية، وهي التي تتيح الفرصة لمقدمي الخدمات الطبية من الأطباء وهيئة التمريض وغيرهم؛ للتواصل والتحاور حول حالة المريض حتى يمكن تقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة المناسبة لعلاجه، كما أنها المستند الأساسي في متابعة حالة المريض الحالية واللاحقة؛ للتمكن من تقديم خدمة متكاملة ومستمرة مبنية على المعرفة، والأداة الرئيسية التي ترتكز عليها كافة برامج الجودة للأداء الطبي، والتي يمكن من خلالها قياس دقة ومدى وكفاية وأيضًا كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.

وأكد أهمية تدريب العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة على أحدث نظم السجلات الطبية ومكوناتها وأهدافها، حيث أن الاحتفاظ بسجلات طبية كاملة ودقيقة تساعد مقدمي الخدمة الصحية على التحليل السليم لنتائج الفحوصات التشخيصية للمريض واتخاذ القرارات المناسبة لعلاجه، بما يضمن تحسين مستوى نتائج الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية، كما تسهم في إنشاء قاعدة بيانات للمرضى وعمليات التكويد والترميز الطبي وتحسين نظم الرقمنة في التدخلات الصحية، وتحليل المؤشرات الصحية لتلك البيانات والتنبؤ المستقبلي للأمراض ورسم خريطة صحية تضمن توزيع الخدمة الصحية واستدامتها في كافة أرجاء مصر، والذي يتماشى مع توجهات الدولة الاستراتيجية في بناء مصر الرقمية، ومن أهمها التحول الرقمي للخدمات الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ومطابقتها للمعايير القياسية عالميًا.

ولفت السبكي إلى أن هذا البرنامج التدريبي هو لبنة أساسية في برنامج كبير تتبناه هيئة الرعاية الصحية للتدريب والتعليم المستمر والتطوير المهني للعاملين بفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، باعتباره أثمن مورد لدى الهيئة، يشكل تدريبه وتنمية مهاراته جانبًا بالغ الأهمية في تحقيق أعلى درجات الجودة للخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين.

بدوره، قال الدكتور مجدي بكر مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، إن البرنامج التدريبي شمل تنمية مهارات العاملين على أهمية الملف الطبي ونظام السجلات الطبية وطرق استخدامها، إجراءات الدخول والخروج والنقل للمريض، الإحصاءات والبيانات ومؤشرات الأداء، سرية البيانات والمعلومات، سياسات وإجراءات الاحتفاظ والتخلص من السجل الطبي، معايير الاعتماد الخاصة بالسجلات الطبية طبقًا لمعايير GAHAR2021 للتوثيق الطبي، إضافة إلى المهام والمسئوليات والتوصيف الوظيفي والهيكل التنظيمي لقسم السجلات الطبية والتكويد الطبي والملف الطبي الإلكتروني.

وأضاف أن التدريب استمر على مدار يومين متتاليين لعدد 45 متدربا من العاملين بفرع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، باستخدام أحدث الطرق والوسائل التدريبية، حيث شمل مزيج من المحاضرات والندوات النقاشية لتبادل الخبرات بين المشاركين القائمين على السجلات الطبية، إضافة إلى مرور لجنة السجلات الطبية برئاسة الهيئة على بعض المنشآت الصحية التابعة للهيئة؛ لتقييم عناصر التسجيل الطبي على أرض الواقع، ومنها "مستشفى النصر التخصصي، مستشفى الزهور، مركز طب أسرة الجوهرة، ووحدة طب أسرة الكويت" ببورسعيد، والوقوف على المعوقات التي قد تواجه العاملين بأقسام السجلات الطبية وتدريبهم على كيفية التغلب عليها وضمان جودتها.

وتابع أنه قام بالبرنامج التدريبي مجموعة من الخبراء المتخصصين في عمليات التسجيل الطبي ونظم المعلومات، تضم كلًا من مجدي بكر مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، دكتورة سحر عزالعرب استشاري التسجيل الطبي بمنظمة الصحة العالمية، دكتورة رحاب قنصوة عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إضافة إلى مجموعة قد سبق تدريبها كمدربين على التسجيل الطبي، وهم دكتورة شيماء ذكي، دكتورة دعاء ثابت مدراء قسم السجلات الطبية بمستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة ببورسعيد، وذلك بحضور دكتور جاسر جاد الكريم مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، نيابة عن دكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية.

من جانبها، أشادت دكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، خلال مشاركتها فعاليات البرنامج التدريبي "عبر تطبيق الزووم"، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تحسين عمليات التسجيل الطبي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، من خلال تدريب الفرق الطبية من الأطباء والصيادلة والتمريض في محافظة بورسعيد وكذا محافظتي الأقصر والإسماعيلية على عمليات التسجيل الطبي السليم، بما يضمن جودة أداء الخدمة الطبية وتحسين مخرجات الرعاية الصحية المقدمة.

كما أشادت القصير بالتوجهات الاستراتيجية الواضحة للهيئة العامة للرعاية الصحية نحو التحول الرقمي للخدمات، بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها وأثرها الإيجابي على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر.

ونوهت بأهمية الحفاظ على أخلاقيات التوثيق الطبي والحفاظ على الخصوصية والسرية للبيانات الصحية الخاصة بالمريض وتعزيز مسئولية الفريق الطبي في تحسين جودة المعلومات والبيانات، بما فيها السجلات الطبية كجزء من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك أهمية التسجيل الطبي السليم في عملية التكويد والترميز الطبي لكل الأمراض والتشخيصات والتداخلات المختلفة، لافتة إلى ضرورة تكاتف جميع الهيئات وتضافر كل الجهود، من أجل دعم نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد "مستقبل صحة المصريين".