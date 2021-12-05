مؤسسة ترامب للتواصل الاجتماعي تتلقى التزاما بسداد مليار دولار

ذكرت مؤسسة التواصل الاجتماعي التي أنشأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنها تلقت التزاما بسداد مليار دولار من مجموعة من المستثمرين غير المعلن عنهم.

وأشار بيان أصدرته مؤسسة "ترامب للتواصل الاجتماعي والتكنولوجيا" اليوم السبت إلى أن سداد هذا المبلغ سيتم بعد إتمام صفقة استحواذ هذه المؤسسة على شركة "ديجيتال وورلد".

كان ترامب قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي أنه سوف يقوم بإنشاء شبكة للتواصل الاجتماعي أطلق عليها اسم "تواصل الحقيقة"، ومن المتوقع أن يتم الإطلاق الكامل في بداية الربع الأول من عام 2022، وتم إطلاق إعلانات عن الشبكة تصفها بأنها "منصة تشجع الحوار العالمي المفتوح بدون تمييز بناء على المذهب السياسي".

جاء هذا الموقف بعد أن قامت عدة شركات شهيرة للتواصل الاجتماعي بإنهاء حسابات ترامب من على شبكاتها في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت يوم 6 يناير الماضي واقتحم خلالها متظاهرون مقر الكونجرس وحاولوا وقف جلسة للكونجرس للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية السابقة.