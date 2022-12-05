حفل ريسيتال فيولينة وبيانو على مسرح دار أوبرا الإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الأحد، حفل ريسيتال فيولينة وبيانو، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية بآلتي الفيولينة والبيانو للفنانين ياسر الصيرفي وأمير عوض.

من ناحية أخرى، أقام مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، ندوة لمناقشة الديوان الشعري "عابرة بنصف ظل" للشاعرة عبير مبارك.

أدار الندوة الشاعر عبدالمنعم كامل، بحضور الناقد طارق الكردي، والشاعر سامي عقل، وعدد من الشعراء والنقاد والمهتمين بالحركة الثقافية بالإسكندرية.