أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "صوتك مسموع"، تلقت منذ انطلاقها في 2018 وحتى الآن، 565.3 رسالة تضمنت هذه الرسائل101.3 ألف شكوى تم حل عدد 98.4 ألف شكوى بنسبة 97.1%، وجارٍ حل 2818 شكوى، مشيراً إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف آمنة، في بيان له، أمس الأحد، نتائج مبادرة "صوتك مسموع"، خلال شهر نوفمبر الماضي، موضحًا أن المبادرة تلقت نحو 14 ألف رسالة منها 1823 شكوى تم الرد منها على 1463 شكوى منها بنسبة 80.6%، وجارٍ حل 360 شكوى.

وأوضح أن شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر الماضي تنوعت ما بين شكاوى الإشغالات والتي بلغ عددها 830 شكوى والقمامة 793 شكوى، ومخالفات البناء 119 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوى والفساد 16 شكوى، إضافة إلى 107 شكاوى لتعريفة الركوب، و6 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة".

وأكد أن المبادرة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة وتوصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، لافتاً الى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب حوالى 11 ألف رسالة خلال شهر نوفمبر تضمنت 1519 شكوى، تم حل 1236 شكوى منها بنسبة 81.4% ، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 80 ألفاً و 520 متابعًا.

وتابع: "الصفحة تلقت 2780 رسالة من المواطنين منها 275 شكوى تم حلها بنسبة 73.5% ، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 176 رسالة منها 29 شكوى تم حلها بنسبة 86.2%، وتلقت خدمة الخط الساخن 524 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة".

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظة القاهرة احتلت الصدارة من حيث معدل الاستجابة للشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر يليها محافظات الجيزة والاسكندرية والقليوبية والبحيرة والدقهلية والشرقية وسوهاج والمنيا، مقدماً الشكر لجميع المسؤولين الذين يسارعون في تقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم بهدف حل المشكلات لكل صاحب شكوى.

وأكد أنه يتابع باستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى، والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم مصدرا تعليمات مشددة لفرق العمل المتصلة بالمبادرة، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة وزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى.